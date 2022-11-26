سبقاق يستقبل الرياضيين المشاركين في سباق تراق الجزائر 2022

أشرف صبيحة اليوم السبت، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، على استقبال الرياضيين المعنيين بالمشاركة في الطبعة الأولى لسباق تراق الجزائر 2022.

وحسب ماورد في بيان الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الوزير سبقاق استقبل 30 رياضي أجنبي مشارك في سباق تراق الجزائر 2022.

والذي ستحتظنه ولاية تيميون، في الفترة الممتدة مابين، 26 نوفمبر لغاية 03 ديسمبر المقبل.

وأضاف ذات البيان، أن الوزير سبقاق شجع على مثل هذه التظاهرات الرياضية، كونها تروج للسياحة الجزائرية، كما تمنى للرياضيين التوفيق خلال فعاليات المنافسة.

يجدر للإشارة، سيشارك بالسباق عدائيين جزائريين وأجانب من 15 دولة حول العالم و 4 قارات.