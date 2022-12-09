سبقاق يستقبل سفيرة هولندا ويشرف على إطلاق هذا المشروع

إستقبل صبيحة اليوم الجمعة، وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، سفيرة هولندا بالجزائر، يانا فان دير فيلدي.

ورافق سفيرة هولندا، منسق مشروع KNBV بالجزائر، توم فريجسن، لإجراء محادثات بخصوص إطلاق مشروع رياضي بالجزائر.

وحسب بيان الوزارة، فإن المحادثات تمحورت بين الطرفين لإطلاق مشروع KNVB WORLD COACH.

والذي يندرج ضمنه برنامج SHIRAKA ALGERIE الذي سينطلق في 2023 تزامنا مع الشأن الذي يعتبر بدوره فرصة لتعليم المهارات الشبانية و تمكينهم من المشاركة في نشاطات كرة القدم وولوج عالم التدريب الرياضي .

وأوضح ذات البيان، يسمح هذا البرنامج الرياضي الاجتماعي ( SHIRAKA ALGERIE ) بتكوين المدربين على المستوى العالي موجه للفئات العمرية التي تتراوح أعمارهم 18-30 سنة كمرحلة أولى.

فيما سيوسع لاحقا ليشمل الطلبة الجامعيين المتخصصين في علوم الرياضة و التربية البدنية تحت اشراف إطارات وزارة الشباب و الرياضة .