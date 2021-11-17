سبقاق يستقبل مؤسس رياضة TEQBALL

استقبل اليوم الأربعاء وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، رفقة رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية عبد الرحمان حماد هزار فيكتور. الذي كان وراء تأسيس رياضة “تيكبول” TeQBALL والأمين العام ماريون فيزر.

كما تطرق الثنائي المسؤول عن الرياضة في الجزائر رفقة الضيوف إلى سبل تطوير TeQBALL في الجزائر. التي أصبحت رائجة على المستوى العالي.

وظهر عدد من النجوم العالمية، على غرار رنالدينيو البرازيلي يستمعتون بها والمعروفة عنها أن تلعب بواسطة كرة القدم لكن على طاولة مخصصة.

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