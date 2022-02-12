سبقاق يشارك في فعاليات الدورة العادية للمجتمع المدني

تواجد اليوم السبت وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان.

وشارك الوزير سبقاق ضمن فعاليات الدورة العادية الأولى. للمرصد الوطني للمجتمع المدني.

كما تدوم أشغال الدورة العادية للمجلس. أيام 11 و 12 و 13 فيفري 2022 على مستوى المدرسة الوطنية.

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وزير الشباب والرياضة يعزي عائلة الفقيد عمارة لوناس

تقدم وزير الشباب و الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق بتعازيه الخالصة والمواساة. إلى أسرة الفقيد عمارة لوناس اللاعب السابق لكرة اليد و قائد المنتخب الوطني لكرة اليد لسنوات السبعينات.

كما تقّدم سبقاق إلى عائلة الكرة الصغيرة والكبيرة. متضرعا إلى المولى عز وجل بأن يدخله مدخلا كريما وأن يسكن روحه الطاهرة جنات الخلد.

يذكر أن تشييع جنازة الفقيد عمارة لوناس إلى مثواه الأخير. سيتم غدا بمقبرة بن عمار القبة الجزائر العاصمة حسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على الفايسبوك.