سبقاق يشترط التلقيح لعودة الجماهير إلى المدرجات

تحدث وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق عن إمكانية عودة الجماهير إلى المدرجات، مع انطلاق الموسم الجديد 2021-2022.

واشترط الوزير سبقاق، ضمان تلقيح الجماهير، قبل السماح لهم بالعودة من جديد إلى المدرجات مع افتتاح الموسم الجديد.

وصرح وزير الشباب والرياضة، خلال ندوته الصحفية: “عودة الجماهير إلى المدرجات، مرتبط بخضوعهم للتلقيح”.

وأكد الوزير عبد الرزاق سبقاق، أنه لا يعارض فكرة عودة الجماهير، شرط ضمان سلامة الجميع من خلال التأكد من خضوعهم للتلقيح ضد فيروس كورونا.