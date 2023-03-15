سبقاق يشرف على مراسم توزيع الشهادات على الناجحين في تكوين المدربين

يشرف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق على حفل مراسم توزيع الشهادات على الناجحين في تكوين مدربي كرة القدم.

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها،اليوم الأربعاء، أن المراسم ستكون مشتركة بين وزارة الشباب والرياضة وسفارة مملكة هولندا المبرمجة يوم الخميس 16 مارس 2023.

كما دعت وزارة الشباب والرياضة الإعلام لتغطية الحفل الذي سيجري بملعب حي الجبل بالحراش بالجزائر بداية من الساعة الثانية و نصف.