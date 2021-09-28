سبقاق يصل نيجيريا وهذا هو برنامجه

وصل وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، الى العاصمة النيجيرية أبوجا، رفقة رئيس اللجنة الأولمبية عبد الرحمن حماد، في زيارة سيُشارك خلالها في إجتماع المكتب التنفيذي لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية.

وباشر سبقاق زيارته لأبوجا، بإستقباله لوزيري الشباب والرياضة لكل من نيجيريا ومصر، في مأدبة عشاء، بمقر سفارة الجزائر، وإستغلها لمناقشة طرق سبل تعزيز مكانة القارة الإفريقية على الصعيد الدولي.

وسيجري وزير الشباب والرياضة ابتداء من اليوم الثلاثاء محادثات ثنائية مع نظرائه من أربعة دول إفريقية وهي نيجيريا، غانا، مصر وكينيا، هذه اللقاءات التي ستشكّل سانحة للتعاون وتوحيد الرؤى والجهود حول القضايا ذات الاهتمام المشترك للارتقاء بالشباب والرياضة في القارة الإفريقية