سبقاق يعزي في وفاة الصحفي حمزة بركاوي

تقدم اليوم الأربعاء، وزير الشباب والرياضة، عبدالرزاق سبقاق، بالتعازي إثر وفاة الصُحفي الرياضي حمزة بركاوي، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء في بيان الوزارة عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، حمزة بركاوي، الإعلامي الرياضي، أكرم الله مثواه وطيّب ثراه.

وأضاف البيان:”و أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وكافة المنتسبين إلى أسرة الإعلام”.

وختم البيان:”سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.