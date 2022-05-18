سبقاق يقدم تعازيه في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق فوزي منصوري
بقلم فيصل زيان بوزيان
قدمت وزارة الشباب والرياضة، تعازيها لعائلة لاعب المنتخب الوطني السابق، فوزي منصوري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان الوزارة عبر حسابها بالفيسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، فوزي منصوري اللاعب الدولي السابق”.
كما أضاف البيان:”على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بأخلص التعازي لعائلة المرحوم”.
وختم بيان وزارة الشباب والرياضة:”نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.
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