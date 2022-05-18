سبقاق يقدم تعازيه في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق فوزي منصوري

قدمت وزارة الشباب والرياضة، تعازيها لعائلة لاعب المنتخب الوطني السابق، فوزي منصوري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الوزارة عبر حسابها بالفيسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، فوزي منصوري اللاعب الدولي السابق”.

كما أضاف البيان:”على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بأخلص التعازي لعائلة المرحوم”.

وختم بيان وزارة الشباب والرياضة:”نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.