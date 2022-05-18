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الرياضة

سبقاق يقدم تعازيه في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق فوزي منصوري

بقلم فيصل زيان بوزيان
سبقاق يقدم تعازيه في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق فوزي منصوري
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قدمت وزارة الشباب والرياضة، تعازيها لعائلة لاعب المنتخب الوطني السابق، فوزي منصوري، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان الوزارة عبر حسابها بالفيسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، فوزي منصوري اللاعب الدولي السابق”.

كما أضاف البيان:”على إثر هذه الفاجعة الأليمة، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بأخلص التعازي لعائلة المرحوم”.

وختم بيان وزارة الشباب والرياضة:”نسأل المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان.

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