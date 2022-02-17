سبقاق يكشف إمكانية حضور الجماهير في الألعاب المتوسطية

تطرّق وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إلى إمكانية دخول الجماهير الجزائرية والعربية عامة إلى منشآت ألعاب البحر المتوسطية بوهران.

وقال سبقاق اليوم الخميس من وهران “بالنسبة للملاعب الرياضية منذ أكتوبر منحنا الضوء الأخضر للسماح للانصار بالدخول إلى الملاعب شريطة تقديم الجوازات الصحية. في حالة بقائنا في نفس الحالة، وإذا تغيّر الوضع يبقى لكل حديث حديث. الأمر مرتبط بالاحترازات الصحية “.

كما أبدى سبقاق سعادته لاحتضان الجزائر للألعاب المتوسطية والاستعدادت للتظاهرة “أؤكد أنه عرس في وهران والجزائر والبحر الأبيض المتوسط عامة. أشير فقط إلى بعض البلدان وصلوا بشأن التلقيح إلى 90 بالمائة”.

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سبقاق: “الألعاب المتوسطية بوهران ستكون من أحسن الطبعات”

أبدى وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، تفائله الكبير، في قدرة الجزائر على تقديم احدة أفضل طبعات ألعاب البحر المتوسط.

وصرح سبقاق، اليوم الخميس، من وهران: “اليوم قمنا بتفقد سير الأشغال بثلاثة منشآة رياضية، والتي الأشغال متواصلة بها”

كما أكد وزير الشباب والرياضة: “كل المنشآة الأخرى جاهزة للاستغلال، بعد اتمام كل الأشغال التي كانت جارية بها، والتسليم شهر مارس”

وتابع عبد الرزاق سبقاق: “الجزائر على اتم الاستعداد، وهذه الطبعة ستكون من أحسن طبعات ألعاب البحر المتوسط”

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