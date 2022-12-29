سبقاق يكشف موعد رد السلطات الجزائرية على طلب الكاف

كشف وزير الشباب والرياضة، عبدالرزاق سبقاق، عن موعد رد السلطات الجزائرية لبرقية الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بخصوص طلب الجامعة المغربية المتمثل في توفير رحلة مباشرة نحو قسنطينة.

وكشف اليوم الخميس، الوزير سبقاق، في تصريحاته لشبكة بيين سبورتس، أن الجزائر تلقت طلبا من الإتحاد الإفريقي الكاف، بخصوص طلب الجامعة المغربية.

وأوضح الوزير سبقاق، أن السلطات الجزائرية، ستُجيب عن طلب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، في غضون 24 ساعة القادمة.