سبقاق ينتقل إلى قطر لحضور نهائي الجزائر أمام تونس

يتنقل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اليوم الجمعة إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور مباراة النهائي التي ستجمع الخضر أمام المنتخب التونسي.

وسيكون وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق مرفوقا بوفد يتكون من 7 اعضاء من الوزارة وشخص واحد من الفاف لمساندة رفقاء بوقرة وحضور نهائي كأس العرب.

ويواجه المنتتخب الوطني يوم غد السبت المنتخب التونسي بداية من الساعة الرابعة زوالا بالتوقيت الجزائري بملعب البيت في إطار نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية.