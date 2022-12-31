سبقاق يهنئ الجزائريين بحلول السنة الجديدة

هنأت وزارة الشباب والرياضة برئاسة عبد الرزاق سبقاق الجزائريين بحلول السنة الجديدة 2023، كما تقدّمت بأحر التهاني. وأصدق الأماني و التبريكات.

وقال وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم السبت، :”أتقدم بأحر التهاني وأصدق الأماني والتبريكات لكم و لكل الجزائريين. راجيا من المولى القدير أن يديم الأمن والاستقرار والازدهار على بلادنا”.

كما نشرت اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية صورة للسنة الجديدة، حيث عنونت ذلك عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك بـ “سنة سعيدة”.

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