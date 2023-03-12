سبقاق يهنئ السباح صيود بتتويجه بالميدالية الذهبية

هنأ وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق السباح الجزائري جواد صيود إثر تتويجه المستحق عن جدارة بالميدالية الذهبية.

وكان جواد صيود قد فاز بسباق 200 متر متنوع ضمن منافسات الملتقى المفتوح للسباحة بمرسيليا.

كما تمنى وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق، عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك”، اليوم الأحد، حظ موفق للبطل بتحقيق مزيد من التتويجات في المنافسات والمواعيد الرياضية القادمة.

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