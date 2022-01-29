سبقاق يهنئ المنتخب الوطني لذوي الهمم لكرة السلة بعد التتويج

قدّم وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق تهانيه للمنتخب الوطني لذوي الهمم لكرة السلة على الكراسي. بعد التتويج الرائع والمستحق باللقب الإفريقي.

وجاءت رسالة الوزير عبر الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” “ألف مبرروك لعناصر النخبة الوطنية والشكر موصول لكافة القائمين على المنتخب وجميع المساهمين في تحقيق هذا اللقب القاري”. وأضاف ” الأمر هذا يؤكّد على النتائج الرائعة والمميزة التي تحققها دائما رياضة ذوي الهمم على جميع الأصـعدة والمستويات”.

يذكر أن المنتخب الوطني رسّم تتويجه اليوم بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا.