سبقاق يُرسم إقالة مدير ملعب تشاكر اليوم الأحد

سيُصدر وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، وبشكل رسمي، اليوم الأحد، قرارا يقضي بإقالة كمال ناصري مُدير ملعب الشهيد “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وسيكون هذا القرار المنطقي، والذي توقعه الجميع، بعد الفضيحة التي عاشها المنتخب الوطني لكرة القدم، والذي وجد نفسه يلعب فوق أرضية ميدان كارثية، خلال المواجهة الأخيرة أمام النيجر.

وكان مُحاربو الصحراء، دون إستثناء، قد عبروا عن إمتغاضهم مما رأوه في مدينة الورود، وعلى رأسهم القائد رياض محرز والذي وصف الأرضية :”بغير الصالحة تماما للعب كرة القدم”.