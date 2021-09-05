سبقاق يُساند بلماضي ويكشف فضيحة جديدة

سار وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق في نفس نهج جمال بلماضي، وأكد بأن هذا الأخير كان مُحقا في التصريحات والمُلاحظات التي صنعت الحدث بخصوص ملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة.

وتحدث الوزير خلال ندوة صحفية عقدها صبيحة اليوم الأحد :”بلماضي قام بسرد الوقائع، وكان صريحا الى أبعد الحدود، ومن حقه منح ملاحظاته، وبالعين المُجردة يمكننا مُلاحظة النقائص الموجودة”.

وواصل :”لقد تحصلت صور وفيديوهات لملعب سكيكدة، لو تُشاهدونه وضعيته ستبكون، وأعتقد بأن أي شخص لو كان هذا الملعب بمثابة حديقته الخاصة، لأعتنى به بشكل أكبر مما هو الوضع حاليا”.

وختم :”التحكم في تقنيات الأرضيات المعشوشبة طبيعيا، مُشكل بالنسبة لنا ونعمل على مُعالجة هذه النقطة”.