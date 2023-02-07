سبقاق يُعزي في وفاة الرئيس الأسبق للمولودية عبد القادر ظريف

قدم وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، صبيحة اليوم الثلاثاء، تعازيه في وفاة رئيس مولودية الجزائر الأسبق، عبد القادر ظريف.

وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها على الفايسبوك:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، عبد القادر ظريف الرئيس التاريخي لفريق مولودية الجزائر، أكرم الله مثواه وطيب ثراه”.

وأضاف البيان:”و أمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبــقاق، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى كافة أفراد عائلة المرحوم، وكافة أسرة كرة القدم، ونادي مولودية الجزائر سائلا المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع الرحمة والغفران وأن يسكنه فسيح الجنان و يلهم أهله وذويه جميل الصبر و حسن السلوان.