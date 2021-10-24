سبقاق يُهنئ الأندية الجزائرية بعد تألقها القاري

هنأ سهرة اليوم الأحد وزير الشباب والرياضة “عبد الرزاق سبقاق” الأندية الجزائرية عقب تألقها في المنافستين القاريتين.

وبلغ ناديي شبيبة الساورة وكذا شبيبة القبائل دور ماقبل المجموعات من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

بينما تأهل وفاق سطيف وكذا شباب بلوزداد لدور مجموعات منافسة كأس دوري أبطال إفريقيا اليوم الأحد.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رسالة التهنئة التي جاء فيها:”بمناسبة تأهل النوادي الجزائرية المشاركة في المنافسات الإفريقية لكرة القدم، إلى الأدوار المقبلة بكل جدارة واستحقاق، يتقدم وزير الشباب والرياضة، السيد عبد الرزاق سبقاق، بخالص تهانيه إلى كل من فريق وفاق سطيف، شباب بلوزداد، المتأهلين إلى دور المجموعات ضمن منافسات دوري رابطة أبطال إفريقيا، و فريقيّ شبيبة القبائل وشبيبة الساورة في منافسات كأس الكاف. متمنيا لجميع اللاعبين مزيد من التألق والإنتصارات في قادم المباريات من أجل السير على خطى المنتخب الأول وتأكيد جدارة الكرة الجزائرية بالصدارة على العرش الإفريقي، الشكر موصول إلى كافة الطواقم الفنية والإدارية للنوادي المتأهلة، ألف مبروك للجميع موفقين إن شاء الله فيما تبقى من مشوار”.