سبقاق :”لم يتم حسم ملف احتضان كان 2025 لأي بلد”

كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لم يحسم في هوية البلد الذي سيحتضن كان 2025.

كما أكّد الوزير سبقاق في منتدى الحوار اليوم الثلاثاء، أن رئيس “الكاف” موتسيبي وعد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمكافحة الفساد: “رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد في الكاف”.

كما أكّد الوزير سبقاق، أن قرار احتضان كأس إفريقيا 2025 لم يحسم بعد، في ردّه على الإشاعات المتداولة “لم يتم حسم ملف احتضان كان 2025 لأي بلد و مهمتنا الآن بدأت بعد إيداع الملف”.

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