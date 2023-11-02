سبق لهما تمثيل الخضر.. إسبانيا تستدعي قداري وبلعيد لتصفيات كأس أوروبا

وجهت الإتحادية الإسبانية لكرة القدم، الإستدعاء للاعب أتلتيكو مدريد الإسباني ريان بلعيد و ولاعب العربي القطري وسيم قداري.

وذلك للمشاركة في البطولة المصغرة لتصفيات بطولة كأس أوروبا لأقل من 19 سنة، والتي ستنطلق بداية من 15 لغاية 21 نوفمبر المقبل.

والغريب في الأمر، أن الفاف سبق لها مؤخرا، إستدعاء لاعب أتلتيكو مدريد ريان بلعيد، للمشاركة مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في التربص التحضيري لبطولة اتحاد شمال إفريقيا والتي ستنطلق بداية من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل.

كما سبق للاعب العربي القطري وسيم قداري أن مثل المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة، مبارتين وديتين عام 2021، ليقرر بعدها الناخب الوطني آنذاك لاسات إستبعاده.