سبوتيفاي.. منافس “شرس” يسعى للإطاحة بيوتيوب

تطرح شركة بث الموسيقى السويدية سبوتيفاي خدمة مشاهدة مقاطع فيديو موسيقية كاملة في إصدار تجريبي محدود لفئة المشتركين المتميزين. لتغامر بالدخول إلى ميدان يسيطر عليه يوتيوب منذ ما يقرب من عقدين.

وقالت الشركة إنها ستطلق، خدمة مقاطع الفيديو الموسيقية في مرحلة تجريبية لفئة المشتركين المتميزين في المملكة المتحدة. وألمانيا وإيطاليا وهولندا وبولندا والسويد والبرازيل وكولومبيا والفلبين وإندونيسيا وكينيا. وذلك في إطار محاولتها تنمية قاعدة مستخدميها.

وبينما تهدف إلى الوصول إلى مليار مستخدم بحلول عام 2030، تواجه خطة سبوتيفاي الجديدة منافسة من أبل ميوزك ومنصة يوتيوب التابعة لشركة غوغل. والتي تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو الموسيقية مجانا.

وقالت الشركة إن الإطلاق التجريبي سيتضمن مجموعة محدودة من مقاطع الفيديو الموسيقية. منها الأغاني الناجحة لفنانين عالميين مثل إد شيران.. أو موسيقى محبوبة محليا مثل ألونا”.

وقدمت سبوتيفاي في مارس الماضي خدمة “مقاطع” (كليبس)، وهي مقاطع فيديو عمودية مدتها أقل من 30 ثانية يتم تحميلها مباشرة إلى سبوتيفاي من الفنانين.

وقامت الشركة أيضا بتوسيع خدماتها لتشمل المدونات الصوتية (بودكاست) والكتب الصوتية في محاولة لجذب المزيد من المستخدمين.

وفي فيفري توقعت أن يصل عدد المشتركين في الفئة المتميزة إلى 239 مليونا في الربع الحالي وهو أعلى من التقديرات البالغة 238.3 مليون مشترك.