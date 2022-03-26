سبورتينغ لشبونة: “تحتاج لهدف.. اتصل بسليماني”

أثنى فريق سبورتينغ لشبونة، على مهاجمه وهداف المنتخب الوطني، إسلام سليماني، بعد قيادته الخضر للفوز ضد الكاميرون بذهاب الدور الفاصل.

ونشرت إدارة سبورتينغ تغريدة على الحساب الرسمي، على “تويتر” والتي جاء فيها :” أهداف حاسمة؟ اتصل بسليماني”.

وأضاف النادي البرتغالي في تغريدته:” رأسية في الشباك وسجل سليماني الهدف الذي أعطى الجزائر الفوز”.

يذكر أن، سليماني بهدفه أمس ضد الكاميرون تمكن من رفع رصيده لـ40 هدفا مع المنتخب الوطني.