سبورت الكتالونية:”تشافي يُريد بونجاح في البارصا”

فجرت اليوم الأحد صحيفة “سبورت” الكتالونية مُفاجأة من العيار الثقيل بخصوص النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح”.

المصدر المذكور كشف أن اسم مهاجم السد القطري، ظهر بقوة على قائمة تعاقدات برشلونة في جانفي المقبل.

وأضاف ذات المصدر أن تشافي يعرف جيدا بونجاح اضافة الى أن بغداد سيكون مناسبا للوضع المالي لبرشلونة، الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة.

وتأتي رغبة مُدرب البارصا الجديد في التعاقد مع ابن ولاية وهران بالنظر لقرب اعتزال أغويرو واصابة فاتي وبرايتويت.

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عاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح للتألق في مباراة فريقه السد أمام الدحيل في الجولة الـ 9 من دوري نجوم قطر.

وسجّل بونجاح أحد اهداف المباراة التي إنتهت بتسجيل ثلاثية في كل شبكة.

كما شهدت المباراة حضور وفد من فريق برشلونة، الذي دخل في مفاوضات مع السد للتعاقد مع مدربه تشافيليكون خليفة للمدرب كومان.

إلى جانب ذلك، كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن الوفد تكون من نائب الرئيس رافا يوستي والمدير الرياضي أليماني. ويبدو أن المدرب تشافي يعيش أخر لحظاته في قطر، بدليل لقطته مع مهاجم الخضر، حينما توجه له الاخير و عانقه بشدة. مهديا إياه هدفه الشخصي.

يذكر، أن فريق “البلاوغرانا” حقق نتائج سلبية منذ بداية الموسم الحالي. ما سيجبر الإدارة في التفكير في إستقدام بعض اللاعبين خاصة من الجانب الهجومي.