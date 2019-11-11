“سبيسيفيك” مهدد بالسجن 6 أشهر في قضية جاب الله و”استيراد الزجاج”

التمست نيابة محكمة بئر مراد رايس عقوبة السجن النافذ ستة أشهر حبسا في حق البرلماني السابق الطاهر ميسوم المعروف بإسم “سبيسيفيك”.

وجاءت محاكمة “سبيسيفيك” الذي تغيب للمرة الثانية، بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية بتهمة القذف.

وكان “سبيسيفيك” قد أدلى قبل أسابيع بتصريحات صحافية، قال فيها إن جاب الله يحتكر استيراد الزجاج في الجزائر، وهو ما اعتبره رئيس جبهة العدالة والتنمية مجرد أكاذيب وقذفا في حقه.

وقد إلتمس دفاع جاب الله من هيئة المحكمة، تعويضا ماديا عن الضرر الذي لحق بموكله.

وقررت هيئة المحكمة في نهاية جلسة المحاكمة، تأجيل القضية للمداولة والنطق بالحكم يوم 18 من الشهر الجاري.