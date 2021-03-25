ستأخذ بعدا إفريقيا.. تنظيم الطبعة الثانية للصالون الافتراضي للنفايات بين 5 و7 جوان المقبل

سيتم تنظيم الطبعة الثانية للصالون الافتراضي للنفايات بين 5 و7 جوان المقبل، تحت رعاية وزارة البيئة.

وسيتم تنظيم هذه الطبعة تحت شعار “الاقتصاد الدائري في إفريقيا: فرص للاستثمار، بالتنسيق مع فدرالية المؤسسات الكونغولية.

ويهدف الصالون إلى الترويح لإستراتيجية وزارة البيئة الرامية لجعل استرجاع وتثمين النفايات من الأنشطة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.

بالإضافة إلى خلق التجانس في مختلف الفاعلين في مجال تسيير النفايات.

وكذا تشجيع الاستثمار، وخلق مؤسسات مختصة في تسيير النفايات

ويهدف الصالون أيضا إلى التعريف افتراضيا بالمعدات، الخدمات، والتكنولوجيات المستعملة في مجال استرجاع وتثمين النفايات.

وكذا تبادل المعارف و الخبرات بين الفاعلين في المجال.

وفتح المجال أمام أصحاب المشاريع والشركات الناشئة لطرح أفكارهم و مشاريعهم.

ويستطيع المشاركة في الصالون كل من مؤسسات جمع ونقل النفايات، موردي معدات جمع ونقل النفايات.

بالإضافة إلى شركات تحويل وتثمين النفايات، موردي معدات تحويل وتثمين النفايات.

وكذا المؤسسات الخدماتية الخاصة بتثمين النفايات، والمؤسسات والهيئات العمومية.