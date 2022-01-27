ستاد الـ CAN: أسرار خروج الخضر من الدور الأول.. خلافات قوية عرقلت بلماضي

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يبدو أن النجم الدولي المصري السابق “أحمد حسام ميدو” لا يكل ولا يمل من افتعال المشاكل والخروج بتصريحات استفزازية ضد الخضر .

والدليل الجديد على ذلك هو تعليقه المُستفز على خروج الخضر من الدور الأول لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ونشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تغريدة أشاد خلالها بتعامل الإعلام الجزائري حيث قال:”بصراحة تعامل مسئولي وإعلام ومحللي الجزائر مع خروج الخضر، حاجة تدرس في المساندة والدعم وتقييم التجربة ككل وليس مباراة أو بطولة”.

هذه التغريدة علق عليها ميدو بغرابة عندما قال:”ولا يدرس ولا حاجة.. تضليل للشعب الجزائري، دور الإعلام نقل الحقيقة وليس التدليس.. آخر مرة كسبوا البطولة قبل 2019، ظلوا 29 سنة لا يحصدوا أي مكسب بسبب التعليمات بإنهم يشيدوا وينفخوا”.

وفجر هذا التعليق غضب الشعب الجزائري الذي عبر عن استياءه من تغريدة لاعب توتنهام الانجليزي السابق.

كما كشف رئيس الكاف باتريس موتسيبي، ما دار بينه ورئيس الفاف شرف الدين عمارة، بخصوص الخضر.

وصرح موتسيبي، خلال قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر: “الجزائر شرفت العرب، خلال كأس العرب الأخيرة بقطر”.

كما أضاف: “تحدثت مع رئيس الفاف عمارة، وقلت له بأننا ننتظر الكثير من المتخب الجزائري في كأس العالم”.

يذكر أن قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، وضعت المنتخب الجزائري في مواجهة الكاميرون.