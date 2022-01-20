ستاد الـ CAN: الخضر وبلماضي في لقاء الحسم مع كوت ديفوار.. الدولة والشعب معاكم

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كشف موفد قناة النهار إلى مدينة دوالا الكاميرونية جديد المنتخب الوطني الجزائري قبل 48 ساعة من موقعة الحسم أمام كوت ديفوار.

وقال موفد النهار أن الحصة التدريبية لأمسية اليوم الثلاثاء عرفت تواجد آدم وناس ولو أنه تدرب بشكل انفرادي ولم يندمج بشكل كلي في التدريبات الجماعية.

الحصة التدريبية التي كانت مُغلقة وجرت بالملعب الملحق لجابوما غاب عنها المُدافع المحوري جمال الدين بن العمري بسبب مُعاناته من تمزق عضلي.

وكشف موفد النهار إلى دوالا أن بن العمري خضع لفحوصات معمقة اليوم من أجل تحديد مدة غيابه عن الميادين ومُشاركته أمام الفيلة مُستبعدة.

وأضاف ذات المصدر أن المعنويات ارتفعت بعد خسارة غينيا الإستوائية والجميع يُعول على الفوز أمام كوت ديفوار.

وفيما يخص راميز زروقي، فقد شارك اليوم الثلاثاء للمرة الثانية على التوالي بصفة عادية في التدريبات وخاض المباراة التطبيقية التي برمجها جمال بلماضي في نهاية حصة الإثنين.

إمام دوالا يروي تفاصيل خطبته لنجوم الخضر في صلاة الجمعة

كشف الإمام الكاميروني الذي صلى الجمعة بوفد المنتخب الوطني الجزائري اليوم بمدينة دوالا الكاميرونية تفاصيل الخطبة التي ألقاها. محافظ دوالا.. صوت الجزائر جد مسموع وله تأثير قوي تحدث محافظ مدينة دوالا الكاميرونية، إيفا ديبوا، عن مكانة الجزائر في الساحة الكروية الإفريقية، ومساهمتها لتنظيم الكان في وقتها المحدد. وصرح ديبوا، لمبعوث “النهار” بالكاميرون: “الجزائر تتواجد على مرمى حجر من مقر “الكاف” بمصر، وصوتها جد مسموع وله تأثير قوي”. كما أضاف: “دعم الجزائر لنا في تنظيم هذه الكان في وقتها المحدد، أسعدنا، ونأمل في رد هذا الجميل”. وتابع إيفا ديبوا: “اختيار بعثة المنتخب الجزائري الإقامة في مدينة دوالة، هي فرصة لنا من أجل توجيه الشكر للجزائر من جديد”

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