“ستارلينك” ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة

ردّ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المطالبات بوصول الإنترنت الفضائي “ستارلينك” إلى غزة. بعد تصدر هشتاج “starlink for gaza” منصات التواصل الاجتماعي.

وقال إيلون ماسك في تدوينة على منصة “X” إن شركة “ستارلينك” ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وجاء الإعلان ردا على تدوينة نشرتها الطبيبة الدنماركية أناستاسيا ماريا لوبيز والتي قالت فيها “غزة تتعرض للقصف والإنترنت والاتصالات مقطوعة.. إنهم بحاجة إلى StarLink على الفور”. وأشارت فيها إلى ماسك.

وذكر ماسك في رده “لم تحاول أي محطة من غزة التواصل مع مجموعتنا، ستدعم SpaceX ربط الاتصال مع منظمات الإغاثة المعترف بها دوليا”.

وألحت الطبيبة على طلبها قائلة “تحقق من ذلك، هناك أشخاصا يعانون ولا يستطيعون إخبار العالم بما يمرون به”.

وفي تدوينة ثانية رد من خلالها على النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، أكد ماسك أن شركة “ستارلينك” ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في قطاع غزة.

وكان وزیر الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات الفلسطیني إسحاق سدر، قد قال إنه يجري حاليا التنسيق مع الجهات الدولية للحصول على خدمات “ستارلينك” في التواصل مع قطاع غزة.

وأضاف الوزير في تصريح صحفي “طلبنا من مصر تقوية شبكات البث بعد قطع إسرائيل الاتصالات في غزة”.

وكانت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية “جوال” قد أعلنت الجمعة انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت. بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة.

وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيس التنفيذي لمنصة “إكس” (تويتر سابقا) إيلون ماسك. بتوفير الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة بعد انقطاعها كاملا بسبب غارات إسرائيل ودشنوا وسما “starlink for gaza.