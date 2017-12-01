ستانسيلاف تشيرشيسوف (مدرب منتخب روسيا) :”مواجهة مصر والسعودية تكرار لسناريو 2014 أمام الجزائر”

أكد ستانيسلاف تشيرشيسوف المدير الفني لمنتخب روسيا ارتياحه الشديد لنتيجة قرعة كأس العالم والتي أوقعتهم إلى جوار منتخبات مصر والسعودية وأورغواي.

وأضاف في تصريحاته عقب الانتهاء من مراسم القرعة أن وقوعه رفقة منتخبين عربيين يعد تكرارا لمواجهة المنتخب الجزائري في نسخة في 2014.

وتابع تشيرشيسوف قوله بأنه يملك معلومات فقط بخصوص اللاعب المصري محمد صلاح، وكافاني وسواريز من منتخب أوروغواي.

وختم تصريحاته مؤكدا على ضرورة إحترام جميع المنافسين في المجموعة وقال :”لم أواجه تلك المنتخبات من قبل، وبالتأكيد نحتاج لبذل مجهود كبير”