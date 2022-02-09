ستة لاعبين يغيبون عن سفرية الوفاق إلى كوناكري

تشد بعثة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، رحالها إلى العاصمة الغينية كوناكري، لخضو مباراة رابطة الأبطال، في مواجهة حورية كوناكري

وكشفت إدارة الوفاق، عن غياب ستة عناصر من لاعبي الفريق، عن هذه السفرية، لأسباب مختلفة ويتعلق الأمر بكل من

بن عياد المعاقب، مطراني، براهيمي، جابو، مصابين، فيما يغيب الحارس فراحي، واللاعب عريبي بسبب التأهيل

كما أوضحت إدارة الوفاق، بأن بعثة الفريق ستقضي ليلة الأربعاء إلى الخميس، بتونس، لتواصل رحلتها إلى كوناكري عبر طائرة خاصة