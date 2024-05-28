ستة متنافسين في نهائيات مسابقة المهرجان الأول للكوميديا بالجزائر

أطلقت شركة “غريغوري فور” للإنتاج، التي تنظم مهرجان مونترو الكوميدي، وشركة “رويبة” المهرجان الأول للكوميديا. مسابقة كبيرة للبحث عن المواهب الشابة ونجوم الكوميديا الجزائرية.

يهدف منظمو مهرجان الكوميديا “مونتريه كوميدي” عن الكشف عن مواهب الكوميديا وإبرازها في سويسرا وكندا وساحل العاج وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا. والجزائر هي واحدة من هذه المناطق المليئة بالمواهب المحلية.

وبعد مرحلة الإختيار التي تنافس فيها 107 متسابق، سيستفيد المتسابقون الستة في المرحلة ما قبل النهائية. من دورة تدريبية مكثفة مع محترفين من أجل الإستعداد بشكل أفضل للنهائي الكبير،.سيتاح للفائز أو الفائزة فرصة تقديم أداء على مسرح أحد مهرجانات مجموعة GF Productions. التي تنتج مهرجان Montreux Comedy Festival من بين أمور أخرى.

وتم إجراء الاختبارات، باللغة الفرنسية والعربية الجزائرية، على مرحلتين من 1 أوت إلى 22 سبتمبر 2023. تم فتح باب التقديم. قدم الكوميديون تسجيلاتهم عبر الإنترنت على ttps://monpremiermontreux.com/. كما تم تنظيم ثلاث اختبارات في الجزائر، قسنطينة ووهران. أين تم اختيار 6 مترشحين كوميديين.

وتم دعوة المرشحين الستة النهائيين إلى الجزائر لحضور دورة تدريبية لمدة يومين. بإشراف من قبل الكوميدي فريد شامهخ، استعدادًا للنهائي الكبير في 31 ماي 2024 في الجزائر. وسيحظى أحد المتسابقين بفرصة الأداء على أحد المسارح الأسطورية لأحد مهرجانات مجموعة GF Productions،أمام الجمهور ولجنة من 5 نجوم.