ستدخل الجزائر قريبا.. مواصفات مُذهلة لسيارة GX3 Pro من GEELY

يرغب الجزائريون في معرفة مواصفات سيارات “جيلي”، التي ستدخل الجزائر قريبا جدا، حيث سيتم فتح الطلبات المسبقة على النماذج المعروضة بالجزائر، ابتداءً من الأسبوع المقبل.

وأوضحت، مصادر “النهار اونلاين”، أن الطلبات المسبقة على سيارات جيلي GEELY ستكون عبر كل شبكاتها الموزعة عبر مناطق التراب الوطني.

وأضافت المصادر، أن الإطلاق الرسمي لعلامة “جيلي الجزائر” سيكون رسميا شهر ديسمبر المقبل.

هذا وستقوم “جيلي”،GEELY الجزائر، بتسويق سيارة GX3 Pro بضمان 5 سنوات أو 150 ألف كيلومتر.

وستعرض سيارة جيلي GX3 Pro بمحرك 1.5 لتر بقوة 102 حصان مقترن بعلبة سرعات يدوية مكونة من 5 نسب. نسخة GC الأساسية بسعر 2.495.000 دج.

بينما ستعرض سيارة جيلي GX3 Pro بمحرك 1.5 لتر بقوة 102 حصان مقترن بعلبة سرعات CVT، نسخة GF الأكثر تجهيزا بسعر 2.785.000 دج.

وتنتمي سيارة جيلي GX3 Pro، إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

ودُعمت سيارة جيلي GX3 Pro بباقة مميزة من الكماليات والتجهيزات. فهي مزودة بمحرك سعة 1،5 لتر، وهو مكون من 4 أسطوانات، وتعتمد السيارة على نظام الدفع الأمامي للعجلات.

وينتج قوة حصانية قدرها 102 حصان، وعزم دوران يقدر بنحو 142 نيوتن/متر، ويقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وبالنسبة للأبعاد الخارجية للسيارة، فيبلغ طولها 4005 مم. والعرض 1760 مم، والارتفاع 1575 مم.

وتضم سيارة جيلي GX3 Pro باقة متنوعة من أنظمة الأمان والسلامة أبرزها وسائد هوائية، وحساسات ركن خلفية. وكاميرا خلفية، وأنظمة مراقبة الإطارات، وأنظمة مساعدة الفرامل.

وكذا نظام الحماية من السرقة، وإمكانية تثبيت مقاعد الأطفال، وبرنامج التوازن الإلكتروني. ونظام التحكم في الجر، ونظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل.

وحرصت علامة جيلي الصينية على تزويد سياراتها بكافة الكماليات والتجهيزات أبرزها زر تشغيل وإيقاف المحرك. وقفل مركزي للأبواب، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، وزجاج كهربائي. وفتحة سقف، وبلوتوث، ومسند يد خلفي، ومرايا جانبية كهربائية.