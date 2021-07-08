ستراسبورغ لا يزال مصرا على انتداب فرحات

كشفت مصادر صحفية فرنسية، أن نادي ستراسبورغ الفرنسي لا يزال مصرا على انتداب اللاعب الجزائري زين الدين فرحات، بعد أن تقدم بعرض أولي قيمته 2 مليون أورو لحسم صفقة الجزائري الذي لا يزال مرتبطا بعقد مع فريقه “نيم”.

وأكدت ذات المصادر أن إدارة “نيم” متفتحة حول مغادرة “فرحات” بعد أن وعدته بذلك، فهو أحد اللاعبين الذين يمتلكون ورقة الرحيل بشرط أن يكون العرض مناسبا.

يذكر أن “زينو” شرع في تدريباته رفقة فريقه “نيم” ويريد أن يحسم مستقبله في أقرب وقت ممكن حتى يتمكن من التركيز مع فريقه الجديد منذ البداية.