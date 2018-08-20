ستراسبورغ لم يفقد الأمل في ضم “فرحات”

كشفت وسائل إعلام فرنسية أن النجم الدولي الجزائري زين الدين فرحات لم يتقرر بقائه بصفة رسمية مع فريق لوهافر قبل 10 أيام من غلق سوق الإنتقالات الصيفي.

وأكدت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية اليوم الإثنين أن “زينو” يتواجد محل إهتمام العديد من الأندية الناشطة في الليغ 1 على غرار نانت ، مونبولييه وكذلك أميان.

لكن وحسب نفس المصدر فإن نادي ستراسبورغ يتواجد حاليا في أحسن رواق لخطف اللاعب السابق لإتحاد العاصمة.

وختمت الصحيفة الفرنسية أن النادي الألزاسي قد قدم عرضا لنادي لوهافر مؤخرا لكن المطالب المالية للأخير تُعطل إتمام الصفقة.