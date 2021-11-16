سترافقك المشوار وتعينك على قساوة الدهر

لكل أنثى حلم جميل تناشده وتبقى تسعى بما يرضي الله أن تحققه. وهذا الحلم ببساطة. مع من تكمل معه المشوار وبناء أسرة قوامها المودة والرحمة. واليوم اخترنا لكم مجموعة من العروض لنساء غايتهم الستر والهناء. اتصلن بمركز الأثير وكلهن ثقة من أن النصيب سيكون لا محالة على يد جريدتهن الغراء.

الرقم السري :

135941

عاصمية لمن يتمنى بناء علاقة متينة

من العاصمة، ستكون أول محطة لنا في هذا الركن لنعرفكم على شابة غاية في الطيبة. هي عزباء لم يسبق لها الزواج، تبلغ من العمر 44 سنة، كما هي ماكثة في البيت ومدبرة جيدة لأموره. إنسانة شريفة ذات قلب جميل، محترمة وجادة.

تتمنى أن يكون لها نصيب مع رجل صادق، يمد لها يده وتسنده هي في الضراء قبل السراء. تكون له المؤنس ويكون لها الصديق والحبيب والقلب الدافئ. شرط صاحبة الإعلان أن يكون من سيدق باب أهلها خاطبا أرملا بأولاد. تعد أن تكون لهم نعم الأمن سنه لا يتجاوز55سنة، من العاصمة وضواحيها.

الرقم السري :

135942

شهما أصيل لصاحبة هذا العرض الجميل

من العاصمة إلى شرق البلاد. نعرفكم بشابة تتمنى هي الأخرى الارتباط، دقت أبواب الأثير مؤمنة من أن النصيب ومن تكمل معه المشوار سيكون على يد جريدتها المفضلة. شابة في الـ 42من عمرها، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، عازبة لم يسبق لها الزواج. إنسانة ضحت بالكثير من أجل أن تكمل تعليمها وتشرف أهلها، محافظة وطموحة، تدين لوالديها بأن ترفع رأسهم وتحفظ اسم أسرتها.

ترجو من المولى أن تعانق السعادة في الحلال مع رجل راجح التفكير، تفضله من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، شرطها فقط أن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج. يعينها في حياتها ويدفعها لنجاحات أخرى وتشريفات أكبر.

الرقم السري :

135943

تريد أن تحقق حلمك قبائلية ستكون سندك

من بلاد القبائل، خاطبتنا إحدى بناتها الأصيلات، إمرأة في العقد الرابع من عمرها، ذات مبادئ وأخلاق عالية. همتها بدت في رغبتها أن تبني حياتها بعد طلاقها مع رجل سيكون رفيق دربها وإلى الممات. صاحبة إعلاننا هذا جميلة الشكل، متوسطة القامة، ماكثة في البيت الذي تدير أموره بكل حنكة. ترغب أشدّ ما ترغب فيه أن تجد من تعول عليه فتمضي معه في سعادة ووئام. رجل من ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز60سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بطفلين.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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