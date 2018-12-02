“سترلينغ”: “محرز السبب الرئيسي في تطور أدائي” !

كشف الانجليزي “رحيم سترلينغ” نجم “مانشستر سيتي” عن الأسباب التي جعلته يظهر بهذا الأداء الكبير منذ بداية الموسم مع فريقه.

وقال “سترلينغ” في تصريحات نقلها موقع “فوت ميركاتو“: “عندما علمت بوصول محرز للفريق قلت أن هذا الأخير سيساعد كثيرا النادي”.

وأضاف: “هو يسجل في كل موسم 15 هدف في الموسم الواحد وهو لاعب جناح”.

وتابع: “كنت قد قدمت موسما جيدا قبل قدوم رياض، لكن عند قدومه منحني الرغبة من أجل مواصلة العمل والتألق أكثر من ذي قبل”.

وختم كلامه: “مثل هؤلاء اللاعبين يجعلونني أقدم أفضل مستوياتي، لربما لو لم يتم التعاقد مع محرز، لن أكون مركزا مثلما أنا عليه الآن، أعلم جيدا أنه أي لاعب يمكنه الحصول على مكانتي في الفريق”.