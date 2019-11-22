“سترلينغ” يُوجّه رسالة للجماهير الجزائرية !

الرياضة
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“سترلينغ” يُوجّه رسالة للجماهير الجزائرية !
بقلم أمير بهلول

وجّه “رحيم سترلينغ” نجم “مانشستر سيتي” رسالة للجماهير الجزائرية عبر حسابه الرسمي في “التويتر”.

فقد تمنى أحد مشجعي “مان سيتي” إصابة “سترلينغ” بقطع في الرباط الصليبي من أجل أن يشارك “محرز” في دقائق أكثر.

وكان “رياض” قد طلب من المشجع عدم تكرار هذا الحديث لأنه ليس بالأمر الجيد.

ورد عليه “سترلينغ” باللهجة الجزائرية: “صح.. هذا ليس جيد”.

وأضاف: “أنتم مجانين.. رغم كل هذا فأنا أحبكم”.


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