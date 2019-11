“سترلينغ” يُوجّه رسالة للجماهير الجزائرية !

فقد تمنى أحد مشجعي “مان سيتي” إصابة “سترلينغ” بقطع في الرباط الصليبي من أجل أن يشارك “محرز” في دقائق أكثر.

وكان “رياض” قد طلب من المشجع عدم تكرار هذا الحديث لأنه ليس بالأمر الجيد.

ورد عليه “سترلينغ” باللهجة الجزائرية: “صح.. هذا ليس جيد”.

وأضاف: “أنتم مجانين.. رغم كل هذا فأنا أحبكم”.

U guys crazy but I like u anyway 🇩🇿❤️😘

— Raheem Sterling (@sterling7) November 21, 2019