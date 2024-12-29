ستريم تختتم بطولاتها في FIFA و Tekken و Gran Turismo بجوائز قيّمة وأجواء احتفالية

نظّمت شركة “ستريم” أمس السبت حفل ختام لنهائيات بطولاتها الخاصة بألعاب FIFA، Tekken، وGran Turismo. جمعت أفضل اللاعبين في هذه الألعاب الإلكترونية الشهيرة.

وشهدت المنافسات تنافسًا كبيرًا بين اللاعبين الذين أظهروا مهارات استثنائية وإصرارًا قويًا على الفوز. وحظي الفائزون بجوائز مميزة، حيث حصل صاحب المركز الأول على مبلغ 300,000 د.ج. بينما مُنح أصحاب المركز الثاني شاشات Mini LED بحجم 55 بوصة، أما الفائزون بالمركز الثالث فقد حصلوا على شاشات Google TV بحجم 50 بوصة.

وبلغت الأجواء ذروتها خلال حفل توزيع الجوائز الذي حضره المؤثر الشهير ويوتيوبر “زاروتا”. قام “زاروتا” بتقديم الجوائز للفائزين وسط تصفيق وتشجيع الحاضرين