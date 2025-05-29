ستريم تُحدث ثورة في أجهزة التلفزيون.. إطلاق ميزتي “DeepSeek” و”TV Caption” قريبا

تستعد شركة ستريم للارتقاء بتجربتها التكنولوجية إلى مستوى جديد من خلال تحديث OTA كبير لسلسلة تلفزيوناتها SoundPro. التي تعمل بنظام Google TV 5.0(أندرويد 14). حيث سيتم إدخال ابتكارين رئيسيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي: DeepSeek للتحكم الصوتي الذكي الفائق. بالإضافة كذلك إلى TV Caption للترجمة الفورية للمحتوى متعدد اللغات.

DeepSeek: التحكم الصوتي يصبح ذكياً

تعد ستريم أول علامة تجارية في إفريقيا تدمج DeepSeek، وهو نموذج ذكاء اصطناعي من الجيل الجديد. يتميز هذا النموذج المتطور بفهم استثنائي للسياق في الأوامر الصوتية. مما يوفر تجربة استخدام طبيعية، سلسة، وشخصية.

يمكن للمستخدمين التفاعل صوتيا مع التلفزيون عبر جهاز التحكم (الريموت) المزود بميزة التحكم الصوتي. تطبيق مخصص على الهاتف المحمول، تقنية Far Fieldللتحكم الصوتي عن بُعد دون الحاجة إلى جهاز التحكم (حسب الموديلات).

TV Caption: الترجمة الفورية

كما تقدم ستريم أيضًا ميزة TV Caption، وهي ابتكار قائم على الذكاء الاصطناعي يقوم بترجمة فورية لأي محتوى فيديو، بغض النظر عن القناة أو المصدر، إلى عدة لغات. بالإضافة كذلك إلى أن هذه الخاصية تهدف إلى تعزيز الوصول للمحتوى ودعم الإندماج اللغوي.

شراكة تقنية استراتيجية مع جوجل:

هذه التطورات ثمرة شراكة استراتيجية بين ستريم و جوجل، والتي مكّنت ستريم من الوصول المبكر إلى ابتكارات جوجل تيفي. وقد كانت ستريم، في سبتمبر 2024، أول علامة تجارية إفريقية - وضمن أفضل 5 علامات في أوروبا – تطلق التحديث إلى Android 14 (Google TV 5.0).

موعد توفر التحديث

سيتم إطلاق ميزتي DeepSeekوTV Captionقريبًا عبر تحديث OTA وسيتم الإعلان عن الموعد الرسمي للإطلاق لاحقًا.

ضمان 5 سنوات: التزام بالجودة

كما تؤكد ستريم إلتزامها الدائم بالجودة ورضا العملاء. فمنذ عام 2007، تتمتع جميع أجهزة التلفزيون الخاصة بها بضمان لمدة 5 سنوات، في خطوة نادرة تعكس الثقة والاستدامة في هذا القطاع.

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