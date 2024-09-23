ستريم تُشارك في يوم التنظيف العالمي

شاركت بومار كومباني، تحت علامتها التجارية ستريم، كراعٍ رسمي ليوم التنظيف العالمي World cleanup Day.

ونُظم هذا الحدث، بالتعاون مع جمعية “Plogging Association Algeria”، يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024 في شاطئ سركوف بعين طاية، من الساعة 9:00 صباحاً إلى 15:00 مساءً.

وشارك في هذه الحملة الكبرى للتنظيف، أكثر من 200 شخص، من بينهم موظفو بومار كومباني ومتطوعون وأعضاء من جمعيات خيرية.

ويمثل يوم التنظيف العالمي فرصة لبومار كومباني، تحت علامتها التجارية ستريم. لتعزيز التزامها في مكافحة التلوث البلاستيكي والمساهمة بشكل فعال في حماية البيئة في الجزائر.

وتلتزم الشركة منذ سنوات عديدة بتنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز المبادرات المحلية لحماية البيئة وتشجيع التنمية المستدامة.

كما تُعرف ستريم بمنتجاتها المبتكرة وعالية الجودة، التي تتوافق مع المعايير الدولية. لا سيما بفضل حصولها على شهادة RoHS.

وتجسد هذه المشاركة في يوم التنظيف العالمي مرة أخرى التزام بومار كومباني بمستقبل أكثر خضرة. وتعزيز الوعي الجماعي من أجل عالم أنظف.