ستصون العهد وتفي لك مدى العمر

أبانت عن نيتها الصادقة في أن يكون لها نصيب من قراء جريدتنا الغراء، فاتصلت بنا وكل أملها أن تجد من يفهمها ويحتضن أحلامها، هي سيدة في العقد الخامس من العمر، من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية أم البواقي، مطلقة بدون أولاد، على قدر كبير من الحياء، والأخلاق الرفيعة، والجمال، ماكثة في البيت، حريصة جدا على رعاية من تحيا معهم تحت غطاء المودة.

تتمنى صاحبة محطتنا الثانية، ترميم حياتها إلى جانب رجل يقدرها ويحترمها، ويمنحها السعادة والأمان، يكون من أي ولاية من الوطن، سنه لا يتعدى 60 سنة، لا يهمها وضعه الاجتماعي حتى لو كان له أولاد، أكثر ما تشترطه أن يكون ذو مصدر رزق مضمون، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

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135781

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