عاصمية مستقرة ستغمر حياتك بالمسرة والسعادة

الرقم السر ي :

136296

عاصمية مستقرة ستغمر حياتك بالمسرة و السعادة

بعون الله وحفظه نستهل عروضنا بهذا العرض الجميل لعاصمية غاية في الأدب والأخلاق والسعادة، في الربيع الـ 44 من عمرها. كما هي موظفة مستقرة، أخذت على عاتقها النجاح والتألق والتميز، فلم تنل إلا كل تقدير وعزوة. طيبة القلب ولماح كيسة وذات أخلاق.

تتمنى صاحبة إعلاننا الأول في هذا المنبر أن يكون لها حظ ونصيب مع إنسان خلوق وجاد نيته الحلال. شرطها أن يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز53سنة. تقبله مطلق بأولاد لدى الوالدة أو أرمل بطفلين تكون لهم الصدر الحنون. أهم ما تتمناه من تتوسم خيرا في منبرنا أن يكون صاحب النصيب موظفا مستقرا ولديه سكن خاص.

الرقم السري :

136297

طيب محترم أنشد معه السعادة

من وسط البلاد لم تجد إحدى الشابات من بد سوى الإتصال بمركز الأثير. للإصغاء وكل عشمها أن يكون من بين القراء الأوفياء من سيكون لها رفيقا. في العقد الثالث من عمرها، بيضاء البشرة، متوسطة القاتمة، ذات أصول قبائلية، اتخذت من التدريس وتربية الأجيال مهنة ورسالة. لم يسبق لها الزواج وهي تريد أن تظفر بمن يلائم أحلامها ويرافق طموحاتها ويكون إلى الأبد سندا لها.

لا شرط لصاحبة إعلاننا هذا سوى أن يكون من يريدها حليلة على سنة الله ورسوله، من ولايات الوسط الجزائري. سنه لا يتجاوز40سنة، شرطها أن يكون أعزبا، لديه سكن خاص وموظف مستقر تبلغ معه السعادة من أوسع أبوابها.

الرقم السري :

136298

كن لي السكن أكن لك السكينة والسعادة

من الشرق الجزائري، وتحديدا مدينة قسنطينة إرتأينا أن نحط الرحال حتى نمنح إحدى بناتها فرصة. أن تبث ما في قلبها من شروط معقولة حتى يكون لها نصيب مع إنسان يقدّرها. يحترمها ويجعلها أميرة على عرض قلبه، فتجعله أسعد الرجال.

صاحبة إعلاننا الثالث والأخير في هذا الركن طيبة ذات أخلاق، في العقد الرابع من العمر. موظفة مستقرة بهيئة عمومية، لم يسبق لها الزواج وهي تحيا معززة مكرمة بين أهلها. تريد الإقتران على سنة الله ورسوله مع إنسان محترم من إحدى ولايات الشرق أو الوسط الجزائري. سنه لا يتجاوز 55سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بدون أولاد، وأكثر ما تتمناه أن يكون موظفا مستقرا متفهما لطبيعة عملها.

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