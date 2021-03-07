ستكشف تفاصيل مثيرة عن حياة العائلة المالكة البريطانية.. العالم يرتقب حوار ميغان ميركل

يرتقب العالم اليوم الأحد، الحوار الذي أجرته المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري، مع دوقة ساسكس وزوجة الأمير هاري ميغان ميركل.

وفي مقطع من المقابلة المسجلة، قالت ميغان، لأوبرا وينفري أنها وافقت على التحدث معها في مقابلة لأنها تستطيع ذلك الآن.

وأضافت في ذات المقابلة “لدينا القدرة على اتخاذ خياراتنا الخاصة بطريقة ما”.

وقالت ماركل أيضًا إنه عندما طلبت منها أوبرا وينفري لأول مرة إجراء مقابلة، فإن محادثتهما كانت تتم مراقبتها.

وتابعت: “أتذكر تلك المحادثة جيدًا. لم يكن مسموحًا لي حتى بإجراء تلك المحادثة معك شخصيًا”.

ولفتت أنه بصفتها شخص بالغ عاشت حياة مستقلة، ثم انتقلت إلى العائلة المالكة، وجدت في القصر معاملة تختلف عما اعتقدت.