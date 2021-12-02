ستمنحك الود حتى إن كنت تبحث عن التعدد

هن شابات في مقتبل العمر، صبايا اتصلن بنا وكلهن شغف بالحياة. يحلمن بالارتباط والظفر بزوج صالح يصلن إلى جانبهم إلى بر الامان، ولأننا في الخدمة دوما. ولأن هدفنا الأسمى توفير ما هو يروق لكم، ها نحن نفتح الأبواب بعون الله أمام كل من يبتغي الحلال. ونعرض عليكم صبايا في العشرين، فبالتوفيق للجميع.

الرقم السري :

136056

لكل من يبحث عن حياة حلوة.. لا تتأخر واصل بهذه القبائلية

ننطلق في عروضنا لهذا الركن من ولاية تيزي وزو، لأن نقدم لكم عرضا مميزا لصبية تبلغ من العمر 29 سنة. ماكثة في البيت، كما حباها الله بجمال يسر العيون، متوسطة القامة ومعتدلة القوام، محترمة وبشوشة. شريفة ومنذ صغرها تعف نفسها من العلاقات العابرة، عاشت صابرة إلى لأن يقضي الله أمرا، ستمنحك الود والإطمئنان وستجعل من حياتك روضة جنان في كل مكان.

اتصلت بنا وكل رجاؤها بالمولى، أن يبعث لها نصيبا طيبا يتخذها في الحلال زوجة، رجل ترجو فيه التدين والاستقامة. كما يكون من إحدى ولايات الوسط، سنه لا يتجاوز 40 سنة. أريده أعزب فقط وأتمنى من الله أن يكون في مستوى أحلامي وتطلعاتي.

الرقم السري :

136057

تريد أن تنعم بحياة زوجية هنية.. اختر هذه الصبية العاصمية

نبقى في وسط البلاد، وبالتحديد في العاصمة، نعرفكم على صبية فوق العادة، نهلت من الأخلاق ما جعلها صاحبة حياة وطيبة. ومن العلم ما جعلها نجمة لامعة، هي عازبة لم يسبق لها أي نوع من الارتباط، تبلغ من العمر 32 سنة. متحصلة على شهادة جامعية، تعتلي منصبا هاما في مؤسسة عمومية، على قدر من الاحترام. كما زادها الله جمالا يبعث الراحة في القلوب، ستمنحك مشاعر جميلة.

تتمنى أن تعثر عل ابن الحلال، وبناء أسرة قوامها المودة والرحمة، إلى جانب شهم يحميها ويكون لها مصدر أمان وراحة. تفضله من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنه يكون أقل من 45 سنة، عاملا مستقرا. وحبذا لو يكون لديه سكن، ولا يهم إن كان أرمل أو مطلق أو أعزب.

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