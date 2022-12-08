“ستوري” لضحايا شركة “future gate”.. صانع المحتوى “هشام” مهدّد بالحبس

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. في حق، المتهم غير الموقوف فنان معروف وصانع محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي المدعو “ش.هشام” عن تهمة المشاركة في النصب. الموجه إلى الجمهور المتعلقة وقائعها بقضية النصب على الطلبة المتمدرسين. من طرف المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويتعلق الأمر بـ”ريفكا”، “نوميديا لزول”،”ستاتلي”. والتي سبق وإن فصلت محكمة الحال فيها قبل أشهر بأحكام ابتدائية تراوحت بين الـ7 سنوات حبسا نافذا والبراءة.

وحسب مجريات المحاكمة فإن مثول المتهم في قضية الحال أمام الهيئة القضائية المدعو “ش.هشام”. بعد ادانته بحكم سالب للحرية يقضي بإدانته بـ3 سنوات حبسا نافذا. و هو الحكم الذي كان محلّ معارضة.

المتهم تورط في قضية شركة “future gate”

وخلال الجلسة، تبين أن المتهم تورط في ملف النصب على الطلبة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي. ووسائل الاعلام شهر ديسمبر من العام الفارط 2021 بعد قيامه باشهار لصاحب مؤسسة “future gate” لمسيرها المتهم الموقوف “رزاقي أسامة”. لاجل الترويج لشركته ونشاطها المتعلق بارسال الطلبة الى الخارج للتمدرس هناك والتكفل بهم ولأن المتهم ” ش.هشام: بصفته صاحب محتوى على منصات التواصل الاجتماعي لجأ إليه المتهم ” أسامة ” لوضع إشهار عن طريق بث “ستوري” مدته 30 ثانية على حسابه الشخصي ” فايسبوك “. كما تضمن الفيديو نداء للطلبة للانضمام الى شركة ” futur gate ” للتسجيل لتقديمها عروضا مغرية للتمدرس بالخارج.

في حين، صرح المتهم لرئيس الجلسة أنه بصفته فنان مشهور وصانع محتوى قدم اشهارا للشركة بطلب من صاحبها “أسامة”. ولان الاشهار كان سلبيا ولم يلق رواجا واسعا من طرف الطلبة لجأ المتهم الى المؤثرين المعروفين منهم “ريفكا” ساتنلي” ونوميديا لزول” و” ايناس عبدلي “. ناكرا تورطه في عملية النصب او تواطؤه مع شخص المتهم في العملية الاحتالية التي انتهجها للنصب على ضحاياه الطلبة.

أما دفاع المتهم فقد اكد في مرافعته أن موكله لم تكن له يدا لا من بعيد او قريب في قضية الحال كما أن الطرق التدليسية التي تتوفر في عملية النصب غير متوفرة الأركان في ملف القضية ملتمسا البراءة لموكله.