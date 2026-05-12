“ستوري” لمراهق على حسابه ” أنستغرام” تكلّفه تحقيقا قضائيا

إنتهت قصة “ستوري” نشرها شاب في العقد 18 من العمر على حسابه الخاص ” أنستغرام” بتوقيفه وتقديمه إلى العدالة للتحقيق معه. في أعقاب شكوى حرّكتها فتاة قاصر لتعرّضها إلى السب والشتم والتهديد من طرف الشاب المتهم.

وحسب شكوى الضحية المتمدرسة في الطور الثانوي والقاطنة بمدينة برج البحري، أكدت أن المتهم أمطرها بوابل من عبارات السب والشتم تبعتها تهديدا صريحا أرسلها عبر رسائل صوتية في حسابها الخاص على موقع ” انستغرام”. وحدث كل هذا بسبب رفضها قبول صداقتها تاركة له رسالة مضمونها” وي…؟؟”.

وأوضحت الضحية، أن المتهم ليس بينهما علاقة صداقة أو قرابة، وإنما أرسل لها طلب صداقة في حسابها. وبعدها قام بحذف رسائل تضمنت أسئلة يستفسر عن مكان إقامتها وبعض المعلومات الشخصية عنها.

ولكونها رفضت الإجابة قام المتهم بحذف الرسائل وإرسال محادثات أخرى صوتية كلها سب وشتم مستعملا عبارات بذئية وقبيحة. ثم تهديدا صريحا يطالب فيها بالهبوط إليه بشاطئ “برج البحري” مع جلب والدها معها في شكل سخرية وتهكّم منها.

ولدى مثول المتهم أمام رئيسة الجلسة بمحكمة الجنح بدار البيضاء، للمحاكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري. عن تهم السب والشتم والتهديد باستعمال مواقع التواصل الاجتماعي. تضاربت تصريحاته، وتأرجحت بين الإعتراف والإنكار.

حيث صرح المتهم أنه قام بسب الضحية كردة فعل عن سلوكها بعدما تعرضه أيضا لسب والديه. ثم أوضح للقاضي متراجعا عن أقواله أنه كان تحت الضغط ولم يكن يعي أفعاله ملتمسا من المحكمة العفو عنه. مؤكدا أنه سبق وأن ترجى الضحية لطلبه الإعتذار غير أنها لم تسمع له ورفضت التنازل عن الدعوى.

وفي ردّها علقت القاضي بأن الضحية لها كل الحقوق كي لا تصفح عن ما ارتكبه المتهم. مستندة إلى محضر رجال الشرطة الذي تضمن رسائل ومحادثات صوتية، كلها سب وتهديد وتجريح للضحية.

وأمام هذه المعطيات إلتمست وكيل الجمهورية وضع المتهم تحت إجراءات الرقابة القضائية، وهو ما قررته القاضي في الجلسة منوّهة المتهم أن يمتثل لأمر المحكمة بالإمضاء على السجل كل يوم خميس، وفي حال رفضه أو تغيّبه سيكون محل لأمر بالقبض.