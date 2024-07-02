ستوفر 45 ألف وظيفة.. الإنطلاق في إنجاز 800 مشروع سياحي

أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش اليوم الثلاثاء، عن الانطلاق في إنجاز 800 مشروع استثماري جديد في المجال السياحي على المستوى الوطني.

وحسب “واج”، قال ديدوش في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني حول ترقية الاستثمار السياحي الموسوم “وجهة الجزائر السياحية: تشجيع الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال” بمستغانم، أن “الحظيرة الفندقية الوطنية وصلت إلى حوالي 1.650 مؤسسة فندقية. توفر مجموع 152.000 سرير تتطلب التعزيز والتنويع لتبلغ في آفاق 2030 طاقة استيعاب تقارب 300 ألف سرير.

وأشار الوزير إلى أنه تم اعتماد أزيد من 2.200 استثمار سياحي منها 800 مشروع يمكنها توفير 90 ألف سرير. واستحداث 45.000 منصب شغل انطلقت أشغال إنجازها فعليا.

وبعد أن أوضح أن القطاع يحوز على حافظة عقارية مشكلة من 249 منطقة توسع سياحي مصنفة، أشار ديدوش الى المصادقة إلى يومنا هذا على 74 مخطط للتهيئة السياحية، تسمح بتوفير حوالي 1.400 وعاء عقاري.

ويسعى القطاع حاليا لوضع هذه الأوعية العقارية تحت تصرف المستثمرين عن طريق المنصة الرقمية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وذكر الوزير أن الملتقى “يرمي أساسا إلى التعريف بالتسهيلات والامتيازات التي أقرتها الدولة في قانون الاستثمار الجديد. إضافة إلى القانون الخاص بمنح العقار الاقتصادي الذي يعتبر المدخل الرئيسي لكل فعل استثماري”.

وذكر بقرار رئيس الجمهورية الذي “أمر باستحداث وكالة مدعومة بثلاث وكالات قطاعية متخصصة في تحضير العقار السياحي والصناعي والحضري قصد توفير أوعية عقارية مهيأة قابلة لاحتضان مشاريع استثمارية”.