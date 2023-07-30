ستونز :” محرز سيصطدم بشمس السعودية عكس أمطار مانشستر”

أكد جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أنه سيفتقد كثيرا زميله السابق رياض محرز الذي التحق مؤخرا بنادي الأهلي السعودي.

وقال جون ستونز في تصريحه الذي نقله الإعلام البريطاني، اليوم السبت “رياض محرز كان شخصية مميزة، دائما سعيد و يبتسم ويجعل كل من حوله سعيد، سأفتقده كثيرا”.

كما أضاف ستونز “انضمام اللاعبين الكبار إلى السعودية، في البداية سيكونون مصدومين، مثلهم مثل محرز، بسبب إختلاف أسلوب الحياة”.

وختم مدافع السيتيزنس “مثلا رياض محرز سينتقل من العيش تحت الأمطار في مانشستر كل يوم إلى حرارة الشمس هناك”.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti