ستيرلينغ:”محرز يحب الفوز ويٌساهم في تطورنا”

ونقلت صحفية “الآنديباندنت” تصريحات لستيرلينغ، بعد نهاية المباراة التي إنتهت لصالح “السيتي” بثنائية نظيفة في إفتتاح مباريات البرميرليغ.

أين قال:”محرز سيساهم تقريبا في تطوير جميع الفريق، يملك مهارات كبيرة بالكرة وهو لاعب يحب الفوز في المبارايات”.

Raheem Sterling on Riyad Mahrez: "He is a player who will improve pretty much every team he goes to. His quality on the ball is huge and he is a player that wins matches." pic.twitter.com/vICGIcPj84

— Indy Football (@IndyFootball) August 12, 2018