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ستيرلينغ:”محرز يحب الفوز ويٌساهم في تطورنا”

الرياضة
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ستيرلينغ:”محرز يحب الفوز ويٌساهم في تطورنا” صورة مركبة
بقلم وليد كويني

أثنى النجم الإنجليزي لنادي مانشستر سيتي، رحيم ستيرلينغ، على زميله في الفريق الجزائري رياض محرز بعد لقاء أرسنال.

ونقلت صحفية “الآنديباندنت” تصريحات لستيرلينغ، بعد نهاية المباراة التي إنتهت لصالح “السيتي” بثنائية نظيفة في إفتتاح مباريات البرميرليغ.

أين قال:”محرز سيساهم تقريبا في تطوير جميع الفريق، يملك مهارات كبيرة بالكرة وهو لاعب يحب الفوز في المبارايات”.


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